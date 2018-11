"Ich zähle sie dazu": HSV-Trainer Hannes Wolf kontert Felix Magath

Der Verein liegt ihm halt am Herzen. Vereins-Legende Felix Magath hatte vor knapp drei Wochen in einem Interview mit der Bild erneut scharf gegen den Hamburger SV geschossen - und den Nachfolger des entlassenen HSV-Trainers Christian Titz attackiert. Über Hannes Wolf sagte HSV-Legende Magath spöttisch: "Warum seit einiger Zeit in der Bundesliga überwiegend Nachwuchstrainer verpflichtet werden, ist nur schwer nachvollziehbar."

Wolf: "Ich habe mich von der Kreisliga in die Bundesliga gearbeitet"

Nun hat sich Wolf in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt zu der Kritik geäußert.

Wolf: "Er zählt meine Jahre als Nachwuchstrainer offenbar nicht dazu. Ich zähle sie dazu. Ich habe ja auch nicht oben an der Treppe angefangen. Ich habe mich von der Kreisliga über die Verbandsliga über den Nachwuchs in die Zweite Liga und dann in die Bundesliga gearbeitet. Es ist also nicht so, dass ich irgendetwas geschenkt bekommen habe."