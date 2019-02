0:20! Skandal in Italien: Profi-Team voller Teenager verliert mit sieben Spielern

Weil seine Profi-Spieler seit Wochen im Streik sind, ist der italienische Fußball-Drittligist Pro Piacenza am Sonntag zu seinem Punktspiel beim AC Cuneo mit nur sieben Teenies angetreten - und kassierte eine Rekord-Niederlage. Das Verlegenheits-Team der Norditaliener, bestehend aus Spielern zwischen 16 und 19 Jahren, verlor mit 0:20 (0:16).

Nach 0:20: Italiens Verbandspräsident spricht von "Farce" und "Beleidigung des Sports"

Kurios: Mit sieben Spielern wurde in Cueno gerade so die Mindestzahl an Akteuren einer Mannschaft erfüllt. Der Kapitän der Teenie-Truppe, Nicola Cirigliano, wurde zudem als Trainer aufgeführt - denn auch der befindet sich wie die Betreuer des Chaos-Klubs im Streik. Ein achter Spieler stieß erst später zu Pro Piacenza hinzu: Er hatte seinen Pass vergessen.