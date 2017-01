1:0 für Felix im Brüderduell: Jena gewinnt Ur-Krostitzer-Hallenmasters

Markranstädt. Von wegen. Nur Spaß und so. Da war Pfeffer drin im Brüderduell zwischen Felix (Leipzig) und Florian Brüggemann (Halle), stellvertretend zwischen Lok und HFC. Sogar bis ins Neunmeterschießen wurde die Partie gezogen. Das Erste des gestrigen Abends. Nach Schnickschnackschnuck musste Benjamin Kirsten zuerst in die Kiste – für die Loksche. Und hielt gleich mal einen – unter tosendem Jubel im ausverkauften Markranstädter Sportcenter vor etwa 1000 Fans. Hüfte, Latte, der Ball flog unters Hallendach – Kirsten grinste. Aber was der Neu-Keeper der Leipziger konnte, brachte auch sein Konterpart von der Saale, Tom Müller, zustande. Der hielt den Neuner von Schinke. Und dann sollte es passieren, nachdem Daniel Becker (Lok) und Hilal El-Helwe (HFC) von der Linie trafen. Florian von den Roten schoss an die Bande, Christian Hanne für die Blau-Gelben ins Netz. Lok blieb am Leben. Und das auch, weil in der regulären Spielzeit Felix Brüggmann für die Probstheidaer den Ausgleich besorgte. Für eine Nacht hing deswegen wohl der Haussegen in der halleschen WG der Brüggemanns schief.