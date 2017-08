1:0-Heimsieg gegen Babelsberg: Chemie Leipzig fährt ersten Dreier in der Regionalliga ein

Leipzig. Erstes Tor, erster Sieg: Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt hat die BSG Chemie Leipzig am Sonntag gegen den SV Babelsberg 03 einen Fehlstart in der Regionalliga verhindert. Das Team von Trainer Dietmar Demuth gewann im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark mit 1:0 (0:0) nach einer engagierten Leistung vor allem in der zweiten Hälfte. Mann des Tages war Manuel Wajer: Der 22-Jährige, der im Derby gegen Lok vor einer Woche nach der Roten Karte für Keeper Marcus Dölz spontan das Torwarttrikot überstreifte, traf in der 80. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern.