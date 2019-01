1:0-Sieg: RB Leipzig testet erfolgreich gegen Wolfsberger AC

Leipzig. Nach einem über weite Strecken überzeugenden Spiel gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul hat RB Leipzig vor dem Rückrundenstart am 19. Januar gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr) erneut die eigene Verfassung getestet. Gegen den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC reichte es am Ende für ein 1:0.

Chance für den zweiten Anzug

Auf welchem Spiel des Wochenendes die Prioritäten liegen, verdeutlichen schon vor Anpfiff die unterschiedlichen Aufstellungen. Aus der Anfangs-Elf vom Samstag steht kein Spieler im Kader. Dafür bekommen die Einwechselspieler vom Vortag um Neuzugang Tyler Adams eine erneute Bewährungschance. Auch die beiden RB-Talente Erik Majetschak und Niclas Stierlin sind von Beginn an dabei. Im Tor steht Marius Müller.

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten! RB Leipzig - Wolfsberger AC (1:0) ©

Anzeige

Aufgeweichter Rasen

Bei unnachgiebigem Regen entwickelt sich auf dem Trainingsgelände am Cottaweg ein kampfbetontes Spiel. Chancen sind in der ersten Viertelstunde Mangelware. Vielmehr haben beide Mannschaften mit dem aufgeweichten Rasen zu kämpfen. Leipzigs schnelles Spiel in die Spitze kommt unter den Bedingungen anfangs kaum zur Geltung.

Saracchi mit der ersten Chance

Den Spielern ist der Wille, etwas zu zeigen, aber deutlich anzumerken. Das Spiel gegen den Ball sitzt, Wolfsberg gelingt es nur mit Kontern, sich aus dem Druck der Roten Bullen zu lösen. Besonders bissig und spielfreudig: der rechte Flügel um Tyler Adams und Nordi Mukiele. Die erste Großchance hat aber Marcelo Saracchi. Der frischgebackene Vater zieht in Minute 17 von rechts auf Höhe der Strafraumkante nach innen. Seinen Schuss lenkt Gäste-Keeper Alexander Kofler im letzten Moment an die Latte. Im direkten Gegenzug setzt die Wolfsberger Offensive einen Konter nur ganz knapp vorbei neben den rechten Pfosten.

Doppelchance kurz vor der Pause

Auch danach beißt sich RB lange die Zähne an einer aufmerksamen Verteidigung aus. Die nächste dicke Möglichkeit lässt bis zur 35. Minute auf sich warten: Augustin wird zentral an der Strafraumgrenze auf den Weg geschickt und steht plötzlich völlig frei vor Kofler. Der Gästekeeper pariert den Abschluss aber glänzend und ist auch beim flachen Nachschuss von Majetschak zur Stelle.

Führung vor er Pause, Rettungstat von Majetschak

Kurz vor der Pause gelingt doch noch die Führung: Eine Ecke von Majetschak nickt Kapitän Willi Orban völlig freistehend ins Tor. Ralf Rangnick dürfte es freuen, der Coach hatte zu Beginn der Vorbereitung angekündigt, für mehr Gefahr bei Standards sorgen zu wollen. Majetschak kann sich kurz darauf gleich noch mal auszeichnen, als er nach einem unerlaubten Rückpass von Saracchi auf Müller einen indirekten Freistoß auf der Linie pariert.

17-jähriger Däne für RB im Spiel

Ralf Rangnick lässt Tyler Adams nach dem Seitenwechsel in der Kabine. Für ihn kommt der erst 17-jährige Däne Mads Bidstrup ins Spiel. Willi Orban verpasst in Minute 51 nur knapp seinen Kopfball-Doppelpack. Erneut nach einer Ecke geht der Ball diesmal knapp am Tor vorbei. Wie schon gegen Galatasaray wechselt Rangnick auch gegen Wolfsberg fleißig durch. Ab Minute 60 bekommen Fabrice Hartmann, Tom Krauß und Frederik Jäkel ihre Chance. Das Spiel flacht danach etwas ab, wird von beiden Teams nicht mehr ganz so intensiv geführt. Auch RB kommt seltener zu Chancen. Für die letzten 20 Minuten darf Nachwuchs-Torwart Julian Krahl in den Kasten.

Augustin scheitert erneut

Jean-Kevin Augustin scheitert in Minute 75 noch einmal am Wolfsberger Keeper. Der Franzose kommt nach einem von Majetschak und Hartmann stark über links vorgetragenen Angriff an den Ball, schließt aber etwas überhastet ab. Majetschak verlässt danach unter dem Applaus der Fans den Platz für Max Winter. Auf der Anzeigetafel bleibt ein verdientes 1:0 für RB Leipzig.

Statistik