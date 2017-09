1. Bundesliga kompakt: Schalke dreht die Partie, Wolfsburg schwach

Manuel Neuer: Der Torhüter mit starker Parade als der Mainzer Quaison alleine auf ihn zulief (15.). Der Kapitän sicherte Bayern die Führung, der restliche Nachmittag wurde dann viel ruhiger. Nur hin und wieder durfte er sich mal strecken. NOTE 3 © imago

Joshua Kimmich: Exzellenter Pass mit dem Außenrist in die Schnittstelle der Mainzer Abwehr, genau in den Lauf von Robben, der zum 2:0 vollendet. Top-Flanke zum 4:0. Kimmich findet immer besser in seine Rolle als Rechtsverteidiger, harmoniert besser mit Robben, sehr lauf- und spielfreudig. NOTE 2 © imago

Mats Hummels: Nach seiner Bank-Pause gegen Anderlecht rückte der Ex-Dortmunder wieder in die Innenverteidigung. Gewohnt souverän als Abwehrchef, vor allem in der Luft bei Kopfbällen kaum zu bezwingen. Nur am Schluss leistete er sich einen Patzer, der Mainz nicht nutzte. NOTE 3 © imago

Jérôme Boateng: Startelf-Comeback für den Weltmeister, der zuletzt am 34. Spieltag der Vorsaison von Anfang an dabei war. In einigen Szenen merkte man, dass er – natürlich – noch nicht wieder der Alte ist. Kam zu spät, bekam Gelb (56.). Ausgewechselt, weil am Ende der Kräfte (62.). NOTE 4 © dpa

Rafinha: Alaba und Bernat nur auf der Tribüne (als einzige Verletzte). Der Brasilianer gibt weiterhin den Aushilfs-Linksverteidiger sah Gelb für ein hartes Tackling gegen Donati. Wenn die Mainzer Chancen hatten, spielten sie sich über Rafinhas Seite nach vorne. NOTE 4 © imago

Arturo Vidal: Nach zwei Partien Pause (Schonung nach WM-Qualifikation plus Gelbsperre in der Champions League) wieder als Mittelfeld-Irrwisch am Start. Musste als Zweitverwerter im Nachschuss das 2:0 (18.) machen. Mit ziemlicher Streuung bei seinen weiten Schlägen. Kopfball an die Latte (70.), danach zur Schonung raus. NOTE 3 © dpa

Thiago: Ancelottis Liebling ist als Taktgeber im Mittelfeld gesetzt. War der Dreh- und Angelpunkt des Aufbauspiels. Mit feinem Füßchen holte er die Bälle aus der Luft, verteilte sie, schickte die Mitspieler auf die Reise. Der Mittelfeldboss war defensiver als Vidal, arbeitete für ihn mit. NOTE 3 © imago

Thomas Müller: Überraschend blieb James Rodríguez draußen. Müller durfte als Freigeist im offensiven Bereich operieren. Erfolgreich: Sein Schuss, abgefälscht von Robben, brachte die Führung - die DFL schrieb Müller dem Treffer trotzdem zu. Top-Vorlage zu Lewandowskis 3:0. Eine Vorlage, ein Treffer. Bot sich an, lief enorm viel. NOTE 2 © imago

Arjen Robben: Wieder mal Volldampf-Robben-Zeit in München. Traf mit dem Knie zum 1:0, weil er in Müllers Schussbahn war - die DFL schrieb trotzdem überraschend Müller den Treffer zu. Perfekter Abschluss mit Lupfer zum 2:0. Hat nun 90 Ligatore für die Bayern, nur zwei weniger als Giovane Elber. Gute Soli über rechts mit feinen Vorlagen. NOTE 1 © imago

Kingsley Coman: Ancelotti ließ Ribéry erst einmal draußen .- schlau, so konnte es keinen Stress bei einer möglichen Auswechslung geben. Sein Ersatz Coman ballerte den Ball völlig frei vor dem Kasten an die Unterkante der Latte (21.). Ein Vollstrecker ist er nicht, ansonsten sehr umtriebig und spielfreudig. NOTE 3 © imago

Robert Lewandowski: Machte sein 100. Bundesligaspiel für Bayern, erzielte seine Treffer 81 und 82 (kein anderer Spieler war in der Bundesliga-Geschichte besser, weil schneller). Zunächst agierte der Mittelstürmer unglücklich, setzte aber seine aber Mitspieler in Szene. Dann wieder der alte Vollstrecker. NOTE 2 © imago

Franck Ribéry: Der Franzose, gegen Anderlecht noch sauer nach seiner Auswechslung inklusive des Wegpfeffern seines Trikot, durfte sich erholen, kam nach 62 Minuten für Robben. Konnte einmal schnell durchbrechen, die Chance verpuffte. NOTE 3 © imago

Niklas Süle: Der Ex-Hoffenheimer durfte nach einer guten Stunde Boateng in der Innenverteidigung ablösen. Der Abwehrschrank blieb ohne Fehl und Tadel. NOTE 3 © imago