Köln-Sportchef Armin Veh wütet wegen Krise: "Das können wir uns nicht leisten!"

Das bittere 2:3 gegen den SC Paderborn war die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen für den 1. FC Köln. Der Rückstand auf Spitzenreiter Hamburger SV ist so schon auf vier Punkte gewachsen, und noch schlimmer: Gleich vier Konkurrenten liegen nur zwei Zähler hinter den Rheinländern. Für Armin Veh, Geschäftsführer Sport beim Absteiger, Anlass genug, eine deutliche Warnung auszusprechen.

"Unser Ziel ist gefährdet! Man kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn man so ein Spiel verliert. Das geht so nicht", schimpfte der 58-Jährige im Gespräch mit der Bild. Angesichts der sportlichen Krise mit drei Niederlagen in den letzten vier Spielen mahnte der frühere Trainer: "Das ist eindeutig zu viel, das können wir uns als FC nicht leisten!"

Paderborn mit drei Toren in zehn Minuten

Für die Kölner geht es nach dem Abstieg aus der Bundesliga einzig um den direkten Wiederaufstieg. Eine weitere Saison in der 2. Bundesliga wäre sportlich wie finanziell ein herber Rückschlag. Umso schmerzhafter ist da die Niederlage gegen Paderborn. Schließlich hatten Jhon Cordoba und Rückkehrer Anthony Modeste den Traditionsklub mit 2:0 in Führung gebracht. In der Schlussphase brach die Defensive der Gäste aber komplett ein und kassierte drei Gegentore innerhalb von zehn Minuten.

"Wir haben die notwendige Souveränität vermissen lassen. Das ist etwas, wo wir uns absolut verbessern müssen. Wir müssen bis zum Ende souverän spielen und uns nicht hinten rein stellen. Wir haben eine Mannschaft, die das kann - bis jetzt aber noch nicht komplett abgerufen hat. Und was mir auch nicht gefällt: Wir haben bis auf St. Pauli gegen keine Spitzenmannschaft gewonnen. Bei unserer Klasse ist das zu wenig", stellte Veh klar.

Zieht die Konkurrenz vorbei?