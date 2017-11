1. FC Köln gegen BATE Borissow live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Dieses Europapokal-Comeback hatte man sich beim „Effzeh“ vor der Partie 1. FC Köln gegen BATE Borissow am Donnerstag (21.05 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ) anders vorgestellt. Mit null Punkten aus drei Spielen sind die Kölner in Gruppe H in der Europa League so gut wie außen vor.

Drei Siege und die Hoffnung, dass BATE in Belgrad Unentschieden spielt, würden dem FC sogar noch das (kaum noch erwartete) Weiterkommen bescheren. „Wir geben uns nicht auf, es geht nur über den Kampf“, sagt FC-Torhüter Timo Horn (24), den an der Rekord-Krise des zweimaligen Bundesliga-Meisters sicher die geringste Schuld trifft. „Wir waren in London nicht schlecht, hatten gegen Belgrad Pech und waren in Borissow auf Augenhöhe“, fasst Horn die bislang rabenschwarze EL-Saison der Kölner in einem Satz zusammen. Hinter Dominic Maroh und Marcel Risse stand vor dem Spiel gegen BATE ein Fragezeichen, Marco Höger wird nach Muskelverletzung nicht dabei sein.