1. FC Köln – FC Arsenal live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Abschieds-Vorstellung vor heimischem Publikum oder Endspiel in Belgrad? Für den FC geht es in der Partie 1. FC Köln gegen FC Arsenal am Donnerstag (19 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker) um mehr als nur drei Punkte. In Gruppe H in der Europa League ist bei optimalem Verlauf doch noch das Weiterkommen drin.

Arsenals Nicht-Transfers: Kylian Mbappé. Halb Europa jagte den erst 18-jährigen französischen Superstürmer in diesem Sommer. Paris Saint-Germain holte ihn vom AS Monaco auf Leihbasis, beim Wechsel 2018 sind fast 190 Mio. Euro fällig. Zu viel für Wenger und Arsenal...

Arsenals Nicht-Transfers: Kylian Mbappé. Halb Europa jagte den erst 18-jährigen französischen Superstürmer in diesem Sommer. Paris Saint-Germain holte ihn vom AS Monaco auf Leihbasis, beim Wechsel 2018 sind fast 190 Mio. Euro fällig. Zu viel für Wenger und Arsenal... © Imago

Arsenals Nicht-Transfers: Samuel Eto'o. Der Super-Stürmer aus Kamerun entging den Londonern schon in der ersten Phase seiner großartigen Karriere (u. a. dreifacher CL-Sieger). Der RCD Mallorca machte 2000 das Rennen um den damals 19-jährigen Angreifer. Ob Wenger (2. v. l.) nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2006 gegen den FC Barcelona und Eto'o das noch in Erinnerung hatte?

Arsenals Nicht-Transfers: Samuel Eto'o. Der Super-Stürmer aus Kamerun entging den Londonern schon in der ersten Phase seiner großartigen Karriere (u. a. dreifacher CL-Sieger). Der RCD Mallorca machte 2000 das Rennen um den damals 19-jährigen Angreifer. Ob Wenger (2. v. l.) nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2006 gegen den FC Barcelona und Eto'o das noch in Erinnerung hatte? © Imago

Arsenals Nicht-Transfers: Luis Suarez. Oh no! 2013 wollte Arsenal den uruguayischen Stürmer vom FC Liverpool holen. „Wir hatten eine Vereinbarung mit dem Spieler“, behauptet Wenger bis heute, „waren allerdings falsch informiert und eine Ausstiegsklausel hat den Transfer verhindert.“ Stimmt wohl. Suarez wechselte zum FC Barcelona...

Arsenals Nicht-Transfers: Luis Suarez. Oh no! 2013 wollte Arsenal den uruguayischen Stürmer vom FC Liverpool holen. „Wir hatten eine Vereinbarung mit dem Spieler“, behauptet Wenger bis heute, „waren allerdings falsch informiert und eine Ausstiegsklausel hat den Transfer verhindert.“ Stimmt wohl. Suarez wechselte zum FC Barcelona... © Imago

Arsenals Nicht-Transfers: Didier Drogba. Beim Ausnahmestürmer, der hier im August 2013 beim Emirates Cup in London ausgelassen für Galatasaray Istanbul jubelt, hatte Wenger 2003 dem Vernehmen nach „kein gutes Bauchgefühl“. Der Ivorer wurde später in London doch noch zur Legende. Aber beim Stadtrivalen FC Chelsea...

Arsenals Nicht-Transfers: Didier Drogba. Beim Ausnahmestürmer, der hier im August 2013 beim Emirates Cup in London ausgelassen für Galatasaray Istanbul jubelt, hatte Wenger 2003 dem Vernehmen nach „kein gutes Bauchgefühl“. Der Ivorer wurde später in London doch noch zur Legende. Aber beim Stadtrivalen FC Chelsea... © Imago

Arsenals Nicht-Transfers: Angel di Maria. Die Regularien auf der Insel für ausländische Spieler verhinderten, so berichtete Arsenal-Coach Arsene Wenger 2015, im Jahr 2005 auch den Wechsel des Argentiniers zu den Gunners. Di Maria jubelte nur 2014/2015 in England - mit Manchester United und Wayne Rooney (r.)...

Arsenals Nicht-Transfers: Angel di Maria. Die Regularien auf der Insel für ausländische Spieler verhinderten, so berichtete Arsenal-Coach Arsene Wenger 2015, im Jahr 2005 auch den Wechsel des Argentiniers zu den Gunners. Di Maria jubelte nur 2014/2015 in England - mit Manchester United und Wayne Rooney (r.)... © Imago

Voraussetzung für ein mögliches „Endspiel“ am 7. Dezember bei Roter Stern Belgrad ist natürlich ein eigener Sieg gegen den englischen Pokalsieger. Im Parallelspiel der Serben bei BATE Borisov wäre ein Remis ideal. Die triste Situation am Tabellenende der Fußball-Bundesliga mit nur zwei Punkten aus zwölf Spielen trübt in Köln die Vorfreude auf das Duell mit den Londonern merklich. „Wir können die Bundesliga nicht ausblenden“, erklärte Dominic Maroh bei der Pressekonferenz vor der Partie im RheinEnergie-Stadion, „aber wir haben uns dieses Spiel verdient und es ist ein Festtag.“ Den ersten und einzigen Sieg gegen den 13-fachen englischen Fußballmeister (zuletzt 2004) gab es 1971 im UEFA-Pokal. Im Hinspiel gewannen die Londoner mit 3:1, es war das Europapokal-Comeback des 1. FC Köln nach exakt 25 Jahren. „Es ist ein besonderes Spiel“, freut sich auch FC-Coach Peter Stöger (51) trotz der prekären sportlichen Situation in der Liga auf das Duell mit Arsene Wenger und Co., „wir brauchen zwei gute Ergebnisse. Unsere Chancen sind intakt, die wollen wir am Leben halten gegen einen guten Gegner.“