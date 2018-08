1. FC Köln gegen Union Berlin live im TV, Online-Stream und im Ticker schauen

Saison 2000/01: Mit dem damaligen Heimtrikot und einer Vereinsfahne in der Hand lief der Unioner Daniel Ernemann am 20. Dezember 2000 nach Spielende durch das Berliner Stadion an der Wuhlheide. Im Viertelfinale des DFB-Pokals gewann der 1.FC Union Berlin gegen den VfL Bochum mit 1:0 durch das Tor von Ernemann in der 90. Minute. © picture alliance