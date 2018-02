Anzeige

Das Freitagsmatch des 21. Spieltages mit der Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ist in jedem Fall eine besondere Begegnung.

Köln gegen den BVB – keine andere Paarung endete in der fast 55-jährigen Geschichte der Bundesliga häufiger 0:0 als das Duell zwischen dem FC und der Borussia. Bereits zehn Mal trennten sich die West-Rivalen torlos. Für BVB-Trainer Peter Stöger (51) ist es zudem nicht einmal zwei Monate nach seinem Abschied aus Köln die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der Österreicher unterschrieb nur sieben Tage nach seinem „Aus“ beim FC am 3. Dezember 2017 einen Vertrag bis zum Saisonende bei Borussia Dortmund.

Manuel Akanji oder Michy Batshuayi? Peter Stöger muss sich entscheiden. © imago/DeFodi/foto2press/bvb

Zwar ist Stöger mit dem BVB in der Liga noch ungeschlagen, dennoch bedeuten drei Remis aus den Spielen in 2018 eine äußerst durchwachsene Bilanz für den auf Rang sechs abgestürzten Tabellenführer der ersten Saisonphase. Stöger weiß: „Ein viertes Spiel ohne Sieg wird die Situation nicht ruhiger machen.“ Mit Michy Batshuayai (24) vom FC Chelsea verpflichteten die Dortmunder unmittelbar vor Transferschluss einen Leih-Stürmer, der den zum FC Arsenal abgewanderten Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen soll. Batshuayi kam bei den Blues in dieser Saison in der englischen Premier League allerdings nur zwölf Mal zum Einsatz, bei lediglich zwei Treffern. Stöger ließ am Donnerstag durchblicken, dass der Belgier wahrscheinlich von Anfang an spielen wird. Nicht zur Verfügung steht neben den Langzeitverletzten Erik Durm, Maximilian Philipp und Marco Reus auch Andriy Yarmolenko. Der Ukrainer fällt nach einer Fußverletzung mehrere Wochen aus.

„Das ist kein Spiel wie jede andere“, sagte Peter Stöger am Donnerstagmittag in der Pressekonferenz vor dem Spiel, „dafür war ich zu lange in Köln, fühle mich zu wohl in Köln.“ Der Wiener ist Kölns Rekord-Coach in der Fußball-Bundesliga. Stöger ist jedoch entschlossen: „Ich will das Spiel gewinnen! Es ist für uns enorm wichtig, in dieser Phase einen Dreier zu machen. Er würde uns ein bisschen Ruhe geben in diesen turbulenten Wochen, die wir gehabt haben.“

Anschlag auf BVB-Teambus: Die Fotos aus Dortmund Der Dortmunder Bus nach dem Anschlag. Am hinteren Teil sind die Verbeulungen durch die Detonation zu erkennen. Ein weiteres Foto vom Bus nach dem Anschlag. Auf dem Boden der abgeplatzte Belag des BVB-Busses. Hinter dem Bus stehen am Abend mehrere Feuerwehrautos. Die Profis des AS Monaco kamen pünktlich im Stadion in Dortmund an und verfolgten wie alle anderen Zuschauer die News vom Stadionsprecher und auf der Leinwand. Vor dem Stadion in Dortmund herrscht Ruhe. Auf der Stadionleinwand wurde den Zuschauern mitgeteilt, dass es einen Anschlag auf den BVB-Bus gab. Und dann kam die zweite Nachricht via Leinwand. Dortmunder Spieler nach dem Anschlag auf den Bus. Einsatzkräfte versammelten sich auch in den Katakomben des Signal-Iduna-Parks. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (2. in der Runde neben Norbert Dickel) erklärte noch im Stadion, weshalb genau das Spiel abgesagt wurde.

Sein Nachfolger Stefan Ruthenbeck (45) kann sich bei der mit dem Erfolg gegen den VfL Wolfsburg (1:0) im letzten Hinrundenspiel eingeläuteten Aufholjagd keinen Patzer mehr erlauben. In der Vorwoche ließen die Geißböcke beim 1:1 gegen den FC Augsburg vor heimischer Kulisse wertvolle Punkte im Abstiegskampf liegen. Gegen Dortmund müssen sie auf den gelbgesperrten Lukas Klünter verzichten. Für den erkälteten Yuya Osako wird auf Kölner Seite wohl Winter-Neuzugang Vincent Koziello spielen. Der französische Mittelfeldspieler kommt vom OGC Nizza an den Rhein. „Wir sind hier nicht in einem Harry-Potter-Film, wir müssen die Realität im Auge behalten. Wir können nicht jedes Spiel gewinnen“, sagt Ruthenbeck der Boulevardzeitung Express, „wir sind heiß und gut vorbereitet!“

Claudio Pizarro: Bilder seiner Karriere Claudio Pizarro bei seinem Debüt für den 1. FC Köln © Imago Zehn Peruaner spielten bisher in der Bundesliga - aber keiner dieser südamerikanischen Profis erlangte ähnlichen Kultstatus wie Claudio Pizarro (r., mit Ailton), der am 28. September 1999 erstmals in der Liga für Werder Bremen auflief. © Imago Die Anfänge in Peru: Schon mit 16 Jahren debütierte Claudio Pizarro (vorn) für den peruanischen Erstligisten Deportivo Pesquero. In 42 Spielen traf er elf Mal. © Imago Pizarro in Lima: Der Ruf des Hauptstadtklubs Alianza ließ nicht lange auf sich warten. Ab 1998 stürmte er für den 22-fachen peruanischen Meister. Piza knipste in 44 Spielen 25-mal, empfahl sich nachhaltig für Europa... © Imago 12. September 1999: In seinem zweiten BL-Spiel gelang Pizarro im Weserstadion beim 5:0 über Lautern sein erster von 104 Liga-Treffern für Werder Bremen. © Imago Auf Bremen folgt München: Pizarros Dienste waren dem FC Bayern 2001 mehr als acht Mio. Euro wert. Der Peruaner (hier re., als Deutscher Meister 2003) zahlte mit Toren und Titeln zurück... © Imago ...wie 2006: Im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt erzielt Pizarro (r.) in Berlin das 1:0-Siegtor für den FC Bayern München. © Imago Nach fünf Jahren war (erst mal) Schluss in München. Claudio Pizarro wechselte zum FC Chelsea. In London kam er allerdings nur auf 32 Pflichtspiel-Einsätze (2 Tore) - und musste nach dem verlorenen CL-Finale 2008 seinen früheren Münchner Mitspieler Michael Ballack (l.) trösten... © Imago Zurück ins Glück: 2008 spielte Claudio Pizarro zunächst als Leih-Stürmer wieder für Werder Bremen. 17 Piza-Tore in 26 Liga-Spielen erwiesen sich als belebend - und mit dem Pokalsieg 2009 holt er seinen ersten und einzigen Titel mit den Hanseaten. © Imago Istanbul, 20. Mai 2009. UEFA-Cup-Sieger mit Werder? Es blieb ein Traum! Wie ein Jahr zuvor musste Pizarro (r.) nach einem verlorenen Europacup-Finale - 1:2 nach Verlängerung gegen Schachtjor Donezk - seine Mitspieler um Sebastian Boenisch aufmuntern... © Imago Die Krönung der Pizarro-Erfolgsstory in Bremen: Mit seinem 134. Bundesliga-Tor löste er am 23. Oktober 2010 beim 4:1 in Mönchengladbach den bisherigen, besten ausländischen Torjäger Giovane Elber ab. Pizarro privat: Mit seiner Jugendliebe Karla Salecedo ist der Torjäger bereits seit 1999 verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. © Imago Pizarro in München, die Zweite. Ab 2012 spielte der Stürmer noch einmal für den deutschen Rekordmeister und holte sich am 25. Mai 2013 im Finale gegen Dortmund (2:1) endlich die Champions League... © Imago Pizarro in München: 15 der 16 Titel in seiner Karriere holte Claudio (hinten, 3. v. l.) mit dem FC Bayern. Auch den europäischen Supercup 2013 gegen seinen Ex-Klub Chelsea... © Imago Pizarro und Pep Guardiola: Unter dem charismatischen Bayern-Trainer aus Spanien kam der Peruaner in seinem letzten Jahr in München 2014/2015 nur noch auf 13 Liga-Einsätze... © Imago Pizrarros letztes Bundesliga-Tor: Am 10. März 2017 trifft der Sturm-Veteran von Werder Bremen beim 1:1 bei Bayer Leverkusen. Es ist sein 191. Tor in der deutschen Fußball-Eliteliga. Und bis Juni 2018 kann noch der ein oder andere Pizarro-Treffer dazu kommen... © Imago

Wird 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen?

Ja! Eurosport zeigt die Partie ab 20.15 Uhr auch auf seinem frei zu empfangenden Kanal Eurosport 1 und HD. Die Vor- und Nachberichterstattung mit Marco Hagemann und Gästen ist ebenfalls bei Eurosport 1 zu sehen. Gernot Bauer, Verantwortlicher für die Sport-Übertragungen bei Discovery in Deutschland, in einer Pressemitteilung über die Ausstrahlung dieser Partie im Free-TV: „Nach dem vielen positiven Feedback zu unserer Bundesliga-Berichterstattung, insbesondere zu unserem Duo Matthias Sammer und Jan Henkel, wollen wir allen Fans zeigen, was unsere Übertragung auszeichnet.“

Wie sehe ich das Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund live im TV?

Das Heimspiel des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund wird live im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Reporter ist Philip Eger. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studio-Gästen aus dem RheinEnergie-Stadion.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! Die Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund ist bei eurosport.de auch im kostenlosen Livestream zu sehen.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

KOMMENTIEREN