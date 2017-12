1. FC Köln gegen SC Freiburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Stefan Ruthenbeck will in seinem ersten Bundesligaspiel als Fußball-Cheftrainer des 1. FC Köln die Trendwende beim Tabellenletzten einleiten. „Wir müssen das Spiel so angehen, als wenn es ein Endspiel wäre. Mit der Bereitschaft, sich über 95 Minuten zu quälen, das Spiel anzunehmen und sich nie aufzugeben“, sagte Ruthenbeck vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den SC Freiburg. Drei Tage nach dem 0:1 in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad und dem damit verbundenen Aus auf internationaler Bühne fordert der Coach von seinem Team volle Konzentration auf die Liga: „Es wird immer noch eine Chance geben. Und wenn wir sie kriegen, müssen wir effektiv sein.“