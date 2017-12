Köln gegen Wolfsburg heute im Livestream und TV sehen

Egal, wie die Partie 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER- Ticker ) ausgeht, der „Effzeh“ ist schon vor dem 17. Spieltag der ganz große Verlierer dieser Bundesliga-Hinrunde!

Drei Punkte aus 16 Spielen bedeuten für den Europa-League-Teilnehmer des Vorjahres den abgeschlagenen letzten Tabellenplatz und die schlechteste Hinrunde der Klubgeschichte. Vor dem 15. Spieltag mit dem denkwürdigen 3:4 gegen den SC Freiburg musste Trainer Peter Stöger (51) seinen Posten räumen, FC-Sportdirektor Jörg Schmadtke (53) hatte den Traditionsklub schon vorher verlassen. Nun stellt sich mit dem VfL Wolfsburg ein absoluter Angstgegner in Köln-Müngersdorf vor. Der FC schaffte noch nie zwei Siege in Folge gegen die Niedersachsen und hat selbst gegen den Branchenriesen FC Bayern München eine bessere Bilanz als gegen den VfL. Von zwölf Heim-Duellen gewannen die Kölner nur zwei, Wolfsburg hat

gegen den Geißbock-Klub die beste Tordifferenz seiner Liga-Historie – plus 21! Von 24 Duellen insgesamt gewann der VfL Wolfsburg gegen den FC elf, nur vier Mal gingen die Rheinländer als Sieger vom Platz.