1:1 in Köln: Hannover 96 hilft in einer dramatischen Schlussphase der Videobeweis

Gute Stimmung im Auswärtsblock – zum ersten Mal in dieser 96-Saison. Trotzdem verlor 96 fast mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit durch Claudio Pizarro mit 1:2 - oder nicht? Es wurde dramatisch in der Nachspielzeit - der Videoassistent in der Kölner Nachbarschaft im Video-Keller gab den Treffer wegen Abseits nicht. Niclas Füllkrug hatte für 96 das 1:1 gesichert.

Laute Pfiffe - Köln fühlte sich um den Sieg betrogen. Bitter für die Kölner - sie verloren nicht nur an Boden im Abstiegskampf, sondern auch Stürmer Simon Terodde, der nach einem unglücklichen Tritt von Salif Sané gegen den Kopf vom Platz getragen werden musste.