1. FC Köln: Peter Stöger nicht mehr Trainer

Wer wird Nachfolger von Peter Stöger?

Stöger hatte die Kölner vor 1634 Tagen am 12. Juni 2013 übernommen. Es folgte der Wiederaufstieg in die Bundesliga und zuletzt der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte, der Sprung in die Europa League. Doch in der Bundesliga lief in dieser Saison gar nichts mehr zusammen. Köln schoss in dieser Saison erst vier Tore, sammelte nur zwei Punkte und steht abgeschlagen auf dem letzten Platz.