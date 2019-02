1. FC Köln weist Spitzel-Affäre zurück - Veh spricht Anfang sein Vertrauen aus

Die Geschichte vom Mittwoch sorgte für mächtig Wirbel im Rheinland. Unter der Überschrift „Spitzel-Affäre beim 1. FC Köln“ hatte der SPORT BUZZER enthüllt , dass FC-Trainer Markus Anfang einige Spieler in der Mannschaft haben soll, die ihm regelmäßig Informationen stecken und berichten, was in der Kabine gesprochen wird, wenn der Chef mal nicht dabei ist. Sportchef Armin Veh soll davon Wind bekommen haben und alles andere als begeistert gewesen sein. Er hatte daraufhin eine Krisensitzung mit dem Team und ohne den Trainer abgehalten, wie Sport Bild berichtete.

Markus Anfang in Köln unter Druck - So hoch ist die Rauswurf-Klausel

Köln verlor drei der letzten vier Spiele

Logisch, dass Veh so reagieren muss - gerade in einer Phase, in der es für den ambitionierten Klub sportlich nicht läuft. Köln verlor drei der letzten vier Spiele und rutschte auf Platz 3 ab - das große Ziel direkter Wiederaufstieg ist plötzlich in Gefahr, die Lage angespannt. Vor allem innerhalb der Mannschaft brodelt es.

Der SPORTBUZZER bleibt bei seiner Darstellung.