Spitzenreiter! 1. FC Köln holt Arbeitssieg in Aue - und überholt den HSV

Der 1. FC Köln hat sich mit einem Arbeitssieg an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesetzt. Beim Mittelfeldklub Erzgebirge Aue holte die Domstadtelf einen knappen 1:0 (1:0)-Sieg und schob sich mit nun 45 Punkten und einer deutlich besseren Tordifferenz vor den Hamburger SV, der am Wochenende gegen Jahn Regensburg gepatzt hatte und dem Co-Absteiger so den Platz an der Sonne überlassen muss. Das Tor für die Kölner erzielte Marco Höger per Abpraller in der 35. Minute.