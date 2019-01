1. FC Köln: Sportchef Armin Veh glaubt fest an die Bundesliga-Rückkehr

Sport-Geschäftsführer Armin Veh ist trotz vieler Unwägbarkeiten davon überzeugt, dass der 1. FC Köln in dieser Saison die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erreichen kann. Er glaube fest daran, "dass wir es schaffen", sagte der 57-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Zweitliga-Wiederbeginn an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) bei Union Berlin.

Die Frage, ob der Aufstieg auf jeden Fall erfolgen werde, stelle sich für ihn nicht, betonte Veh. "Denn ein Sportler würde nie so denken." Im Fußball sei vieles planbar, "aber eben nicht zu hundert Prozent. Und auch nicht zu neunzig oder zu achtzig." Es sei aber der Anspruch, am Ende der Saison wieder erstklassig zu sein.