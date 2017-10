1. FC Köln und Hertha BSC im Einsatz: Die Europa League im Liveticker

Anzeige

Fünf Monate nach der umjubelten Qualifikation ist die Europa League für den 1. FC Köln fast zur störenden Pflicht geworden. Mit wenig positiver Stimmung und einer Menge Sorgen stieg das Team am Mittwoch in den Flieger nach Minsk. Zum Genießen des Trips bleibt wenig Sinn: Das dritte Europacupspiel am Donnerstag bei BATE Borissow (19.00 Uhr/Sky) kommt zumindest zur Unzeit.

„Zum ersten Mal würde ich sagen, dass ein Spiel ungelegen kommt“, sagte Kapitän Matthias Lehmann. „Denn die Partie am Sonntag gegen Bremen ist doch deutlich wichtiger.“ Dann empfängt der Tabellenletzte den Vorletzten. Am neunten Spieltag noch kein Endspiel, nach jetzigem Stand auch nicht für Trainer Peter Stöger. Aber doch eines, das für Stimmung und Hoffnung elementar ist. Auch die Reise von mehr als 1500 Kilometern kommt ungelegen. „Besser wäre es, wenn wir wenigstens um die Ecke spielen würden, in Holland oder Belgien“, meinte Lehmann.

Stöger wehrt sich derweil weiter gegen die Negativstimmung nach dem schlechtesten Start, den je ein Team in der Bundesliga-Historie produzierte. „Das wird keine Trauerreise“, sagte er vor dem Abflug nach Weißrussland. „Da habe ich keinen Bock drauf.“

Hertha BSC will sich die Chancen auf das Weiterkommen mit einem Erfolgserlebnis im Auswärtsspiel gegen Sorja Luhansk bewahren. Der Berliner Bundesligist trifft am Donnerstag (19 Uhr) im westukrainischen Lwiw auf den derzeit Siebten der Premier Liga. Dabei ist Kapitän Vedad Ibisevic nach seinen Sprunggelenksproblemen von Trainer Pal Dardai nicht für die Startformation, sondern als Joker eingeplant. Stattdessen könnte Neuzugang Davie Selke zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz von Beginn an für Hertha kommen.

Mit nur einem Punkt aus zwei Partien steht Hertha bereits mächtig unter Druck. Luhansk hatte zuletzt mit einem Auswärtssieg bei Athletic Bilbao überrascht. Wegen des Krieges zwischen ukrainischen Regierungstruppen und von Russland unterstützten Separatisten trägt der Club seine Spiele mehr als 1000 Kilometer von seiner Heimat entfernt aus.

