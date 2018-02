1. FC Lok kann am Sonntag bei Viktoria Berlin spielen

Berlin/Leipzig. Wenn nicht noch etwas Unvorhergesehenes passiert, dann wird der 1. FC Lok am Sonntag, 13:30 Uhr, um Regionalliga punkte kämpfen. Derzeit stehen alle Signale auf grün, dass das beim FC Viktoria 1889 Berlin angesetzte Spiel stattfinden wird.

Am 27. Januar verlor die Loksche im bisher einzigen Punktspiel des neuen Kalenderjahres glatt mit 0:2 beim ZFC Meuselwitz. Seither waren vier Partien angesetzt, die jedoch allesamt den Witterungsbedingungen zum Opfer fielen: Erst aufgeweichte, später verschneite oder halbgefrorene Plätze – in der Regionalliga Nordost rollte in den letzten Wochen kaum irgendwo der Ball.