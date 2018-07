1. FC Lok Leipzig: 600 Dauerkarten in zwei Wochen verkauft

Leipzig. In etwa vier Wochen startet die Regionalliga-Saison 2018/19. Und auch der 1. FC Lok Leipzig ist wieder dabei. Für die neue Saison ist die Euphorie weiterhin ungebrochen. Bereits mehr als 600 Fans der Lokschen haben schon ihre Dauerkarten und somit einen sicheren Platz im Bruno-Plache-Stadion. So schnell wurden bei den Leipzigern noch nie so viele Dauerkarten verkauft.