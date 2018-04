1. FC Lok Leipzig erkämpft Punkt, Bautzen verschießt zwei Elfmeter

In einem insgesamt ereignisarmen Spiel trennen sich Lok und Bautzen torlos. Der Budissa halfen auch zwei Elfmeter nicht. Benny Kirsten hat sich wohl schwerer verletzt.

Anzeige

Leipzig. Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat die Revanche verpasst. Gegen Buddisa Bautzen stand es am Sonntag am Ende einer ereignisarmen Partie 0:0. Im Sachsenpokal hatten die Bautzener die "Loksche" mit 3:0 aus dem Wettbewerb geschossen. Kurios: in zwei quasi identischen Situationen verschossen die Bautzner zwei Elfmeter – jeweils donnerte das Leder gegen den Querbalken. Ansonsten sahen 2565 einen sommerlichen Kick mit einem folgerichtigen Endergebnis.

Die Partie im frühlingshaften Bruno-Plache-Stadion brauchte einige Momente um in Fahrt zu kommen. Nach runden zehn Minuten hatte Paul Maurer die erste Abschlusschance für die Blau-Gelben. Der Schuss war allerdings zu unplatziert, um ernsthaft für Gefahr zu sorgen. Die moderne Fünfer-Abwehrkette der "Loksche" wirkte derweil nicht immer sattelfest, was auch an den Gelbsperren von Markus Krug und Robert Zickert gelegen haben dürfte.

Für Kirsten geht es nicht weiter

Nach Abstimmungsproblemen kam Bautzen zur ersten Ecke. Benny Kirsten im Lok-Tor faustete den Ball aus dem Fünfmeterraum, allerdings direkt vor die Füße eines Bautzners Tobias Heppner. Der war derart überrascht von der sich bietende Chance, dass er den Ball aus kürzester Distanz das Leder über das Tor donnerte. Es entwickelte sich ein munteres Spielchen, mit einigen Torchancen.

In der 26. Minute geriet ein Rückpass von Christian Hanne auf Kirsten viel zu kurz. Tony Schmidt spritzte dazwischen und kam im Strafraum an den Ball. Von Kirsten leicht getroffen fiel Schmidt und bekam den Elfmeter. Den führte er auch selbst aus und donnerte ihn mittig an die Latte – Glück für Lok!

Kurz danach einige Minuten Unterbrechen. Kirste hatte sich im Anschluss an den Elfmeter offenbar eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Verdacht auf Muskelfaseriss, hieß es in einer ersten Diagnose. Für ihn ging es nicht weiter. Ersatzmann Christopher Hanf musste in den Kasten. Der hatte schon beim 03 im Sachsenpokal das Tor gehütet und dort den ersten Gegentreffer verschuldet.

Hektik in der zweiten Hälfte

Das Spiel plätscherte gerade ereignislos vor sich hin, als dann das Publikum eine Deja-Vu erlebte. Rückpass Hanne, Schmidt erläuft sich das Leder, fällt über den Lok-Keeper (diesmal eben Hanf) und es gibt Elfmeter. Den knall Martin Hoßmang, um die Duplizität der Ereignisse zu vervollständigen, natürlich an die Latte.

Es wurde hektisch auf dem Rasen und auf den Rängen. Spieler und Fans waren sich einig in ihrem Unmut über den nicht immer souveränen Schiedsrichter Robert Wessel. Nach dem Seitenwechsel fehlte weiter der Spielfluss. Beiden Mannschaften mangelte es an Esprit und Präzision im Passspiel. Paul Schinke (51.) knallte einen Freistoß in die Mauer. Ein Schuss von Schmidt (61.) geriet zu harmlos und war leichte Beute für Ersatzkeeper Hanf.

Lok war bis zum Schlusspfiff um Spielkontrolle bemüht. Ein Pfeffer-Freistoß sorgte noch mal für Durcheinander im Budissa-Strafraum, auf der Gegenseite hatten die Bautzner am Ende noch zwei, drei Torschüsse. Ernsthaft gefährlich wurde es aber nicht mehr und so blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

Die Statistik zum Spiel:

1. FC Lokomotive Leipzig: Kirsten (30. Hanf) – Berger, Hanne, Watahiki, Misch, Trojandt – Schinke, Surma (C)(59. Salewski) – Maurer (59. Georgi), Ziane, Peffer. Bank: Hartmann, Gottschick, Wendschuch. Budissa Bautzen: Ebersbach – Kunze, Hoßmann, Patka, Mack – Heppner (72. Krautschick), Kloß (64. Müller), Pfanne (C), Milde – Bönisch (69. Gehrmann), Schmidt. Bank: Schulz (ETW), Weiß, Hausdorf, Barnickel. Gelbe Karte: Kirsten, Ziane, Hanf – Bönisch, Krautschick. Zuschauer: 2565.

KOMMENTIEREN