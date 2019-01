1. FC Lok Leipzig gewinnt Budenzauber

Früher, in den wilden Neunzigern – die älteren Fußballfreunde werden sich erinnern – war Hallenfußball im Winter eine ziemlich große Nummer. Mit den Hallenmasters gab es sogar den Kampf um die Deutsche Hallenmeisterschaft, bei der auch die großen Bundesligavereine mit allen Stars und Sternchen antraten. Auch in Leipzig war der Budenzauber, zumeist in der alten Messehalle 7, ein Zuschauermagnet, der zigtausend Fans anzog – vor allem, wenn das Stadtderby VfB gegen FC Sachsen anstand, das es in der Liga bis 1998 nicht gab. Von dieser Wichtigkeit ist Hallenfußball mittlerweile weit weg, heutzutage sind die Turniere kleiner: Die Bundesligavereine ziehen Trainingslager im warmen Süden vor, wo man unter besten Bedingungen trainieren kann und die Verletzungsgefahr weitaus geringer ist. So kicken in den – zumeist viel kleineren – Hallen entweder ehemalige Stars oder Teams aus der Region und im Vordergrund steht der Spaß auf und neben dem Feld. Genau das war auch bei den Ur-Krostitzer Masters in Markranstädt wieder das Rezept – und das Gericht schmeckte.