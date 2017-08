1. FC Lok Leipzig hat jetzt eine Geschäftsführerin

Leipzig. Regionalligist 1. FC Lok Leipzig verändert sein Management. Der Verein hat am Dienstag eine neue Geschäftsführerin vorgestellt. Kathrin Groß leitet künftig die Geschicke der Probstheidaer. Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH bleibt weiter Martin Mieth.

Die 51 Jahre alte Sangerhäuserin kennt den Verein bereits bestens. Bereits seit einem Jahr leitet sie die Geschäftsstelle im Bruno-Plache-Stadion. Präsidium und Aufsichtsrat gaben ihr nun in der vergangenen Woche einstimmig grünes Licht für die neue Aufgabe. „„Ich habe mich schon in der ersten Woche von der Lok-Euphorie anstecken lassen, etwas zu bewegen. Mein Hauptaugenmerk wird weiterhin darauf liegen, Strukturen zu schaffen, bei den täglich anfallenden Arbeiten schnelle Lösungen anzubieten und mit- und füreinander zu arbeiten“, so Groß.