1. FC Lok Leipzig ist heiß auf die Rückrunde

Zum Start in das neue Jahr konnten sich die Probstheidaer am Donnerstag beim ersten Mannschaftstraining aufwärmen. Am Wochenende geht es dann für einige der Profis und ein paar motivierte Kicker der A-Jugend zu gleich zwei Hallenturnieren. Am Freitag spielen die Blau-Gelben beim „Halplus Cup“ des Halleschen FC, bevor es am Sonnabend bei den Ur-Krostitzer-Masters in Markranstädt weiter geht. „Wir nutzen die Hallenturniere zur Vorbereitung. Es spielen aber nur die Jungs, die auch Lust haben. Deshalb werden wir mit der A-Jugend mischen“, erklärte Joppe. Ligaauftakt ist für die Blau-Gelben erst am 10. Februar beim Bischofswerdaer FV 08, die sich in der Hinrunde mit 2:1 durchsetzen konnten.