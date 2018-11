1. FC Lok Leipzig löst Vertrag mit Heiko Scholz auf

Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig und sein ehemaliger Trainer Heiko Scholz gehen endgültig getrennte Wege. Der Vertrag des 52-Jährigen werde im beiderseitigen Einvernehmen zum Jahresende aufgelöst, teilte der Verein am Freitag mit. "Es waren fünf schöne und erfolgreiche Jahre in denen wir viel erreicht haben. Ich bedanke mich bei allen, die mich und den 1. FC Lok unterstützt haben. Ich werde mich sportlich neu orientieren“, so Scholz.