1. FC Lok Leipzig muss gegen den BFC Dynamo mehr Aggressivität zeigen

Wo steht der 1. FC Lokomotive Leipzig? Nach einem überzeugendem 5:0-Sieg gegen Union Fürstenwalde und nur eine Woche später einer ernüchternden 0:3-Schlappe beim SV Babelsberg kann der 23. Spieltag der Regionalliga Nordost vielleicht eine Antwort geben. Am Samstag um 13.30 Uhr empfangen die Probstheidaer den zehnmaligen DDR-Meister BFC Dynamo aus Berlin. „Es ist ein 6-Punkte-Spiel!“, hebt Teamchef Björn Joppe die Wichtigkeit der Partie hervor. Tatsächlich trennen beide Teams nur vier Punkte, die Berliner befinden sich auf dem vierzehnten und somit auf dem ersten der möglichen Abstiegsplätze. Lok ist als Tabellensiebter noch lange nicht raus aus dem Abstiegskampf, könnte sich jedoch mit einem Sieg ganz viel Luft zum Atmen verschaffen. Doch Dynamo wird mit breiter Brust in die Messestadt fahren, denn von den ersten drei Spielen im Kalenderjahr 2019 konnten die Hauptstädter zwei für sich entscheiden, letzte Woche gab es einen 3:1-Sieg gegen Budissa Bautzen.

Mit 5:0 gegen den FSV Union Fürstenwalde feierte der 1. FC Lok Leipzig einen gelungen Start in das Punktspieljahr 2019.

„Wir müssen mit mehr Spielfreude und Aggressivität auftreten als gegen Babelsberg. Da haben wir kein schlechtes Spiel gemacht, aber viele kleine Fehler gemacht, die zu einem großen Schaden geführt haben.“, analysierte der 40-jährige Joppe auf der Pressekonferenz am Donnerstag, und hatte auch gleich einen Matchplan für die formstarken Gegner in petto. „Auf dem Boden (Anm. d. Red.: im Bruno-Plache-Stadion) ist unser Ballbesitzfußball nicht so einfach. Deshalb werden wir kompakter und tiefer stehen als in den vergangenen Wochen.“ Angst, wieder im Tabellenkeller mitspielen zu müssen, habe er nicht: „Natürlich ist das im Hinterkopf. Doch bis zum sechsten Platz kann jedes Team noch absteigen. Außerdem haben wir mit Chemnitz und vielleicht noch Nordhausen die meiste Qualität in der Offensive, sind in einer anderen Verfassung als noch in der Hinrunde.“

Die Fans des SV Babelsberg 03 zeigten vor dem Heimspiel diese Choreo.

Besondere Begegnung für Matthias Steinborn und Kemal Atici

In besagter Hinrunde verloren die Leipziger in Berlin 0:1, in der Startelf damals standen unter anderem Matthias Steinborn und Kemal Atici. Für beide Angreifer wird das Match morgen etwas Besonderes: Steinborn ist beim BFC groß geworden, spielte von 1996 bis 2013 ununterbrochen beim Traditionsverein, Atici wechselte nach nur einem, eher unglücklichem halbem Jahr in der Winterpause von der Lokomotive zu Dynamo. „Ich wünsche ihm, dass er gesund und fit bleibt und gegen uns kein Tor schießt.“, scherzt Steinborn. Loks bester Torschütze dagegen möchte treffen, aber: „Sollte ich treffen, werde ich aus Respekt nicht jubeln. Das gehört sich nicht!“

BFC Dynamo - 1. FC Lok Leipzig (1:0)