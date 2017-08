1. FC Lok Leipzig nach 2:0-Sieg in Fürstenwalde weiter ungeschlagen

Trotz Überlegenheit zunächst nichts Zählbares für Lok

Aus einer leichten Überlegenheit in Durchgang eins entsprang für die Lok noch nichts Zählbares. Die Gegner neutralisierten sich bis dahin, Gefahr strahlten die Leipziger höchstens mal bei Eckstößen aus. Bei Lok stand erstmals der vom Halleschen FC gekommene Sascha Pfeffer in der Anfangsformation. Im Blickpunkt stand aber mehr der aus Bautzen nach Probstheida gewechselte Maik Salewski, der nach Anspiel von Paul Schinke in der 50. Minute an die Querlatte schlenzte. Schon zuvor war er an den verheißungsvollsten Aktionen beteiligt gewesen.