1. FC Lok Leipzigs Steinborn empfängt alte Mannschaftskollegen

Nach dem Spiel werden sie wieder Freunde sein: Matthias Steinborn und seine Ex-Kollegen vom Berliner FC Dynamo. „Der Kontakt ist auf jeden Fall noch da, auch zu den Betreuern. Doch während der 90 Minuten kenne ich keine Freundschaften. Aber der Spaß ist nach dem Spiel wieder da, das ist meine Art“, erzählt Lok Leipzigs Stürmer auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Kultduell Lok Leipzig gegen den BFC Dynamo im Bruno-Plache-Stadion am Samstag um 13.30 Uhr. Zum ersten Mal empfängt Steinborn den ehemaligen DDR-Serienmeister, bei dem er das Fußball spielen lernte, in seiner neuen sächsischen Heimat. Sollte er treffen, wird er nicht jubeln. „Aus Respekt“, erklärt der 29-jährige, der von 1996 bis 2013 ununterbrochen für die Berliner spielte und mit 18 Jahren seinen ersten Männervertrag unterschrieb. Gleichzeitig wurde er zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel ausgebildet. „Damals hat die Mama zu mir gesagt: Mach die Ausbildung fertig, dann kannst du alles machen! Später bin ich zum FC Magdeburg gewechselt und dann leider von Verletzung zu Verletzung gestolpert. Über Babelsberg bin ich dann wieder zurück zum BFC. Irgendwann hat dann mal wie so oft Heiko Scholz angerufen und ich bin nach Leipzig gekommen.“

Über die Hälfte seines Lebens ging Steinborn für die Berliner auf Torejagd, nächste Woche wird er 30 Jahre alt. Oder jung? „Mit einer drei vorne bist du im Fußball ein alter Sack - ist halt so. Beim Aufstehen morgens tut noch nichts weh“, lacht Loks Neuzugang, der im Sommer ablösefrei von der Haupt- in die Messestadt gezogen ist. Von angeblich höherem Alter ist diese Saison noch nichts zu merken: In allen Partien spielte der pfeilschnelle Angreifer von Anfang an, erzielte acht Treffer selber und bereitete weitere fünf vor. Seit diesem Kalenderjahr zusammen mit dem gelernten Rechtsverteidiger und Neu-Stürmer Kevin Schulze. „Da hat der Trainer ein verstecktes Talent entdeckt. Er ist ein Schnicker und macht die Bälle fest; ich gehe gerne in die Tiefe.“, sagt Steinborn und verweist auf den zwischenzeitlichen 4:0-Treffer gegen Fürstenwalde Mitte Februar (Endstand 5:0). „Da hätte man denken können, wir spielen schon zwei, drei Jahre zusammen, weil wir uns fast blind verstehen. Das macht Spaß und Lust auf mehr.“

1. FC Lok Leipzig möchte aufrüsten

Nächste Saison wird auf beide Konkurrenz zukommen, denn Lok Leipzig möchte aufrüsten. „Wir müssen uns quantitativ in der Breite und in der Startelf verstärken. Wir wollen nächstes Jahr erfolgreichen Fußball spielen, doch das hängt auch davon ab, ob wir die kriegen, die wir wollen“, verrät Teamchef Björn Joppe. „Es ist schwierig, denn Geld spielt leider die größte Rolle. Es gibt ein paar Vereine, die in der Regionalliga die Spieler 'kaputt machen'.“, kritisiert der 40-jährige außerdem zu hohe Gehälter. „Viele Traditionsverein kämpfen ums überleben und können sich ihre Wunschspieler nicht leisten. Es ist aber gar nicht böse gemeint. Wenn wir das Geld hätten, würden wir dasselbe tun.“ Ein möglicher Transfer könnte der Amerikaner Lucas Stauffer werden, der momentan ein Probetraining bei Lok absolviert.

Pressegespräch vor dem Punktspiel gegen den BFC Dynamo "FÜR UNS IST DAS EIN SECHS-PUNKTE-SPIEL" Vor dem Punktspiel gegen den BFC Dynamo fand heute im Bruno-Plache-Stadion das traditionelle Pressegespräch statt. Die Fragen der Medienvertreter beanworteten Teamchef Björn Joppe und Stürmer Matthias Steinborn. #LOKBFC #fußballpur #125jahre Gepostet von 1. FC Lokomotive Leipzig am Donnerstag, 28. Februar 2019

Wie viele Verstärkungen im Sommer verpflichtet werden, hängt auch davon ab, wie viele Verträge in Probstheida verlängert werden. Aktuell laufen zehn Kontrakte im Sommer aus, unter anderem die von den Stammspielern Maximilian Pommer und Paul Schinke. Unruhe wegen unsicherer Zukunft gebe es laut dem Teamchef nicht: „Wir haben die ersten Gespräche geführt, auch mit den beiden. Jetzt müssen die Jungs aber auch zeigen, dass sie nächstes Jahr bei uns spielen wollen.“

„Sechs-Punkte-Spiel“ gegen den BFC Dynamo

Erste Argumente können am Samstag gegen den BFC gesammelt werden. Ein richtungsweisendes Spiel für die Blau-Gelben, die sich mit einem Sieg ein Stückchen mehr vom Abstiegskampf verabschieden könnten. „Ein Sechs-Punkte-Spiel“, nennt es Björn Joppe. Für Matthias Steinborn ist es sicherlich noch viel mehr.

