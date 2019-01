1. FC Lok Leipzig testet am Dienstag in Belek gegen Aalen

Leipzig/Side. Nachdem das Match im Plache-Stadion gegen die eigene A-Jugend am vergangenen Freitag aufgrund Schneefalls abgesagt werden musste, gibt es für Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig am Dienstag endlich den ersten Härtetest des Jahres. Die Probstheidaer treten gegen den Drittligisten VfR Aalen an – um 13 Uhr (MEZ) wird die Partie in der türkischen Küstenstadt Belek, etwa eine halbe Stunde vom Trainingscamp der Blau-Gelben entfernt, angepfiffen. Aalen beendete die Hinrunde auf dem vorletzten Platz und bereitet sich ebenfalls in der Türkei vor.