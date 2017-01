Leipzig. Paukenschlag in Probstheida! Der 1. FC Lok Leipzig trennt sich von René Gruschka. Wie der Regionalligist am Freitag mitteilte, wurde dem ehemaligen Vize-Präsidenten und Team-Manager die ordentliche Kündigung ausgesprochen. Gruschka, der erst vor wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag feierte, war in den vergangenen Wochen mehr und mehr ins Abseits gestellt worden und hatte in der Spielbetriebs-GmbH nur noch kleinere Aufgaben übernommen.