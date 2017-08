1. FC Lok Leipzig verliert mit 0:1 in Nordhausen

Denn das Spiel ging nur in eine Richtung – Einbahnstraßenfußball bestimmt vom FSV Wacker Nordhausen. Da konnten die Leipziger mit Fug und Recht behaupten, dass sie sich mit der 0:1-Niederlage (0:0) am Freitagabend noch ganz gut aus der Affäre gezogen hatten. Die Stoßrichtung des Spiels kam nicht von ungefähr, denn bereits in der 32. Minute durfte Christian Hanne den Gang zur Dusche antreten. Rot. Joy Mickels hatte sich erneut durchgetankt, da zog Loks Innenverteidiger-Kante mal lieber die Notbremse. Was Trainer Heiko Scholz zum Umbauen zwang. Der Arbeitstag von Hiromu Watahiki war so ebenfalls schnell beendet. In der 36. Minute musste der Staubsauger vor der Abwehr notgedrungen Platz für eine Dampframme in der Abwehr machen. So betrat Misch den Rasen. Hätte er auch noch gleich zur Führung eingenickt, wäre der 20-Jährige wohl zum Helden avanciert. Aber das wäre aufgrund des Spielverlaufs nicht wirklich verdient gewesen, denn einzig Wacker machte Ballett.