1. FC Lok Leipzig verliert Testspiel im Wintertrainingslager

Side. Nach fünf harten Trainingstagen im türkischen Side Star Ressort an der Mittelmeerküste traf die Mannschaft des 1. FC Lok am Donnerstag auf den ungarischen Zweitligisten ZTE FC Zalaegerszegi. Die Sachsen mussten sich am Nachmittag mit 1:3 (1:1) geschlagen geben – Teamchef Björn Joppe war dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Spieler.

„Der Endstand ist mir in der Vorbereitung nicht wichtig. In der ersten Hälfte habe ich ein sehr hohes Tempo auf beiden Seiten gesehen. Die Jungs haben gekämpft und gute Leistung gebracht – das ist mir wichtig“, resümierte Joppe. Vor allem der Start in die zweite Hälfte habe ihm sehr gut gefallen. Der Trainer weiter: „Da waren wir ganz klar die bessere Mannschaft. Haben sie oft in ihre eigene Hälfte gedrängt und viel Druck gemacht.“

Ab der 70. Minute blieb den Spielern dann langsam die Luft aus. Die Blau-Gelben wechselten fünf Mal, sogar Fitness-Coach Ronny Surma wurde auf den Platz geschickt und übernahm die linke Außenbahn. Das wurde wohl nur noch von Torwart Benjamin Kirsten übertroffen – er spielte die letzten 20 Minuten im Sturm.

„Man hat am Ende einfach gemerkt, dass die Jungs platt sind“, kommentierte Joppe. Am Freitag gibt es dennoch zwei weitere Trainingseinheiten, bevor es am Sonnabend zurück in die Heimat geht. Hier erwarten die Spieler dann endlich zwei freie Tage.