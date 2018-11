1. FC Lok Leipzig vermeldet Gewinn

Leipzig. Mitgliederversammlung gestern Abend beim 1. FC Lokomotive Leipzig im Pavillon der Hoffnung auf der Alten Messe. Wahlen standen nicht an. Auch wurde gestern nicht, wie zuvor spekuliert, Lok-Legende Rainer Lisiewicz als neuer Trainer präsentiert. Dafür wurden den 305 anwesenden Mitgliedern Zahlen präsentiert.

Demnach erzielte der Regionalligist aus Probstheida (Verein und GmbH) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 einen Gewinn von 406 000 Euro. Den operativen Erträgen in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro standen dabei operative Aufwendungen in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro gegenüber, heißt es in einer Mitteilung. Der Gewinn werde „zur Verringerung des negativen Kapitals verwendet“, wurde bekanntgegeben. Logisch, dass bei diesen Zahlen Präsidium und Aufsichtsrat sowie die Geschäftsführung der Spielbetriebs-GmbH mehrheitlich entlastet wurden.