1. FC Lok Leipzig will Fans wieder ins Boot holen

Für Co-Trainer Rüdiger Hoppe ein Grund, die schreibende Zunft zum Gespräch zu bitten. „Das haben die Jungs nicht verdient. Wir stehen im zweiten Regionalligajahr als Tabellenfünfter super da und sind in der Liga seit sieben Partien ungeschlagen“, so Hoppe. „Sportlich haben wir vieles richtig gemacht.“ Besonders Mittelfeldstratege Paul Schinke (13 Spiele/2 Tore/3 Vorlagen) war zuletzt von den Unmutsäußerungen („Du faule Sau!“, „Beweg deinen Arsch!“) betroffen – teils schon beim Aufwärmen. „Es sind nur vier, fünf Leute, die stehen aber ganz vorne am Zaun“, beklagt Hoppe. Auch für die ganz jungen Spieler, die aus Fehlern lernen müssen, keine einfache Situation. Hoppe appelliert daher an die Anhänger, diejenigen zur Rede zu stellen, die frühzeitig durch negative Sprüche auffallen.