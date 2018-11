1. FC Magdeburg entlässt Aufstiegstrainer Jens Härtel

Am 1. Juli 2014 übernahm Härtel (l.) das Traineramt beim 1. FC Magdeburg. Am Ende der Premierensaison stand die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost fest. In den folgenden Relegationsspielen zur 3. Liga traf der Traditionsverein auf die Kickers Offenbach um Coach Rico Schmitt. © dpa