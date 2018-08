1. FC Magdeburg gegen den FC St. Pauli live im TV, Online-Stream und im Ticker schauen

Ein neues Kapitel Magdeburger Fußball-Geschichte! Mit der Partie 1. FC Magdeburg gegen FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) spielt der FCM fast 28 Jahre nach dem Vollzug der deutschen Einheit erstmals in der 2. Liga.

Die Euphorie rund um den einzigen Europapokalsieger der DDR-Ära (1974) ist riesig. 24.000 Zuschauer werden am Sonntag beim Gastspiel der „Kiez-Kicker“ für eine ausverkaufte MDCC-Arena sorgen. „Wir rocken die 2. Liga“, waren die Fans mit einem Plakat beim Training in dieser Woche sicher. 2007 verpassten die Magdeburger im Schlussspurt gegen den FC St. Pauli den lang ersehnten Aufstieg in die 2. Liga. FCM-Trainer Jens Härtel (49) geht mit viel Optimismus in die Zweitligapremiere gegen Pauli: „Es war eine sehr intensive und erfolgreiche Vorbereitung, mit Höhen und auch Tiefen. Die Euphorie ist groß, St. Pauli spielt sehr zentrumsorientiert, der Kader wurde wenig verändert, nur Marvin Knoll und Markus Ziereis sind dazugekommen.“