1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

„Die Spiele in Nürnberg haben sich in den letzten Jahren immer auf hohem taktischen Niveau bewegt, das wollen wir dieses Mal wieder auf den Platz bringen“, sagt Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht (44), „man muss schon sagen, dass sie einfach eine klasse Saison spielen. Es wartet ein starker Gegner auf uns.“

Gewinnt die Mannschaft von Trainer Michael Köllner (48) auch gegen die Löwen aus Braunschweig, dürfte dem Wiederaufstieg nur noch wenig entgegenstehen. Dann wären die „Clubberer“ zwei Spieltage vor dem Saisonende in jedem Fall Dritter und würden ihren Fünf-Punkte-Vorsprung auf Kiel wahren. Umgekehrt könnte Eintracht Braunschweig mit einem Auswärtserfolg einen Riesen-Satz im Abstiegskampf machen und mit dann 42 Punkten auf Rang neun springen. FCN-Abwehrchef Georg Margreitter warnte jedoch nach dem 3:1 in Kiel vor zu viel Euphorie: „Wir sollten den Ball jetzt flach halten, die Ruhe bewahren und konzentriert in das Spiel am Montag gegen Braunschweig gehen.“

Beide Teams feierten ihren größten Erfolg in der Bundesliga in den Gründerjahren der deutschen Fußball-Eliteklasse. Eintracht Braunschweig wurde 1967 sensationell Deutscher Meister. Der FCN löste die Niedersachsen 1968 mit dem Titelgewinn ab. Es war die neunte und letzte deutsche Meisterschaft für die Franken. Nürnberg triumphierte in einem turbulenten Spiel in Braunschweig nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2. Michael Köllner muss auf Patrick Erras (23) verzichten – Saison-Aus nach Innenbandriss im Knie. „Wir müssen hohen Druck auf Braunschweig ausüben, aber mit Kalkül attackieren. Zudem müssen wir, wie in Kiel, Konter vermeiden“, sagte Köllner vor der Partie, „ich bin guter Dinge, dass wir am Montag eine richtig gute Energie im Stadion haben und die Fans uns vehement unterstützen werden.“