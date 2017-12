BVB-Spiel im Livestream: Partie gegen Mainz live im TV, Stream und Ticker sehen

Die Bundesliga im Livestream, TV und Ticker schauen: Das Debüt von Trainer Peter Stöger am Dienstag mit Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05: Der BVB im Spiel eins nach der Entlassung von Peter Bosz. So könnt Ihr die Partie sehen!

Wirkliche Aufbruchsstimmung war bei der Vorstellung des neuen Trainers Peter Stöger (51) beim BVB vor der Partie 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund am Dienstag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) nicht zu verspüren. Mit Blick auf den engen Terminkalender rief der auf Rang acht abgestürzte Tabellenführer die Pressekonferenz zur Präsentation des Nachfolgers von Peter Bosz (54) direkt zur Spieltags-PK für die Begegnung mit den „Null-Fünfern“ aus. Diese Spiele hatten unter Stögers Vor-Vorgängern Thomas Tuchel und Jürgen Klopp einen besonderen Stellenwert in Dortmund, waren es doch die direkten Duelle mit dem Ex-Klub der beiden Dortmunder Trainer. Diese Zeiten sind vorbei.

„In dieser Phase geht es darum, mit den Jungs zu sprechen, Problemzonen herauszufinden“, erklärte der beim 1. FC Köln in 14 Bundesliga-Spielen sieglose Peter Stöger am Sonntag, „niemand wird erwarten, dass am Dienstag eine Handschrift erkennbar ist.“ Noch dazu, wo bei Dortmund die Verletztenliste unverändert lang ist. Der ehemalige Mainzer und gebürtige Rheinland-Pfälzer Erik Durm (Hüft-OP) wird ebenso wenig spielen wie der frühere FSV-Stürmer André Schürrle, Gonzalo Castro (Außenbandriss), Mario Götze (Bänder-Teilriss), Maximilian Philipp (Knieverletzung), Lukasz Piszczek (Außenband-Anriss) und Marco Reus (Reha nach Kreuzbandriss).

Bei den Mainzern muss Coach Sandro Schwarz (40) nach dem 2:2 bei RB Leipzig auf Torhüter René Adler (Muskelverletzung) Karim Onisiwo (Schulter) und Stefan Bell. Gerrit Holtmann, Levin Öztunali, Yoshinori Muto und Kenan Kodron waren bis Dienstag fraglich. „Wir müssen wieder mit dem Gemeinschaftsgefühl agieren, wie wir es in Leipzig gezeigt haben“, forderte Sandro Schwarz nach dem ersten Punktgewinn gegen RBL in der Bundesliga. Gelingt den Rheinhessen ein Heimerfolg, so würden sie mit 19 Zählern noch näher an den bei 22 Punkten stehenden und seit Wochen krisengeschüttelten BVB heranrücken. Den letzten Mainzer Heimerfolg gegen Borussia Dortmund gab es noch unter der Ägide von Jürgen Klopp, in der Saison 2014/2015 (2:0). Von den darauffolgenden vier Spielen gewann Dortmund drei, bei einem Remis im letzten Jahr in Mainz.

Internationale Pressestimmen: Stöger folgt auf Bosz beim BVB So blickt die internationale Presse auf den tiefen Fall von Borussia Dortmund, die Entlassung von Peter Bosz und den neuen Trainer Peter Stöger. © dpa/Montage Kronenzeitung (Österreich): Hammer! Peter Stöger ist neuer Dortmund-Trainer. © Screenshot The Sun (England): Peter Bosz von Borussia Dortmund gefeuert und wird von Peter Stöger ersetzt. © Screenshot Wiener Zeitung (Österreich): Von Köln nach Dortmund. © Screenshot Kicker (Deutschland): Offiziell: Stöger wird Bosz-Nachfolger. © Screenshot derStandard (Österreich): Peter Stöger ist neuer Dortmund-Trainer. © Screenshot Express (Deutschland): BVB-Trainer Hammer! Stöger übernimmt: "Hätte es auch für 14 Tage gemacht". © Screenshot WAZ (Deutschland): Peter Stöger übernimmt den BVB bis zum Saisonende. © Screenshot BILD (Deutschland): Stöger neuer BVB-Trainer. © Screenshot

Wie sehe ich das Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele des 16. Spieltages der Bundesliga live und exklusiv. Die Partie 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund läuft am Dienstag ab 20.15 Uhr auf Sky Bundesliga 3 und HD. Kommentator ist Kai Dittmann. In der Konferenz ist Wolff-Christoph Fuß am Ball.

​Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund ist später ab 22.45 Uhr in der Sportschau der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

