1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Beim VfB Stuttgart fehlte es in der ersten Pokalrunde offensichtlich an dieser Einstellung. Die Schwaben verloren mit 0:2 beim Drittligisten FC Hansa Rostock und vor der Partie in Mainz dürfte VfB-Coach Tayfun Korkut vor allem in der Defensive eine Umstellung vornehmen. Wackelkandidaten sind Holger Badstuber (29) und Timo Baumgartl, die in Rostock beide enttäuschten. Im Mittelfeld könnte der erfahrene Christian Gentner für Erik Thommy, der im Pokalspiel ebenfalls nicht überzeugen konnte, in die Startelf rücken. „Wir waren nach dem Aus im Pokal alle sehr verärgert. Es geht darum, die Sinne zu schärfen, zielstrebig zu sein und in jeder Sekunde voll da zu sein“, schilderte Korkut die Situation in Stuttgart nach der Pokal-Niederlage, „jeder einzelne Moment zählt.“ Für die Schwaben heißt es in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt im Prinzip schon: „Verlieren verboten“, denn in der kommenden Woche wartet im Heimspiel der FC Bayern…