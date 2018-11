1. FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Bei Werder Bremen herrscht nach dem guten Saisonstart und dem zwischenzeitlichen Sprung auf Rang vier Zuversicht pur. Zudem schossen sich die Bremer unter der Woche mit 5:1 beim Regionalligisten SV Weiche-Flensburg für die Liga warm. Die Mainzer hingegen sind seit sechs Spielen ohne Sieg und mussten im Pokal beim FC Augsburg (2:3) das „Aus“ hinnehmen. In der heimischen Opel Arena gab es in den letzten drei Spielen nur ein einziges Tor für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz (40). Auch die Statistik ist vor dieser Begegnung nicht unbedingt auf Seiten der Mainzer: In den letzten vier Spielzeiten gab es in dieser Spielpaarung keinen einzigen Heimsieg und der FSV verlor die letzten vier Heimspiele gegen Bremen allesamt! Am letzten Spieltag der vergangenen Saison drehte Werder beim 2:1 bei den „Null-Fünfern“ zuletzt ein Bundesliga-Spiel.

Die Tour in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt bedeutet für die Bremer mit 490 Kilometern zwar eine der weitesten Anreisen, sie birgt aber auch die beste Auswärtsbilanz der Hanseaten. In 12 Auftritten in Mainz ging Werder Bremen acht Mal als Sieger vom Platz. Martin Harnik sammelte in 10 Spielen gegen Mainz 05 acht Scorer-Punkte, davon drei Tore.

Harnik dürfte in Mainz aller Voraussicht nach von der Bank aus kommen. Max Kruse wird wohl die einzige Bremer Spitze sein. „Wir wissen, was uns erwartet, wir wissen aber auch, was wir tun müssen, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt (36), „wir sind dennoch sehr optimistisch. Mainz hat zwar länger nicht gewonnen, macht aber einen stabilen Eindruck. Mainz hat Tempo auf den Flügeln, eine starke Anspielstation im Zentrum, deswegen ist es nicht ganz zu erklären, warum sie zuletzt nicht so häufig getroffen haben.“ Sandro Schwarz glaubt an die scheinbar vergessene Heimstärke seiner Mannschaft: „Wir sind in der Lage, hier Spiele gewinnen. Qualität, Einstellung und Wille sind da.“ Die Mainzer verloren zuletzt knapp mit 1:2 gegen Rekordmeister FC Bayern.