10% Körperfett! RB Leipzig-Dauerläufer Demme ist in Topform

Er gehörte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu den fünf laufstärksten Spielern. Er verpasste die WM in Russland, weil in wichtiger Phase ein Muskel zumachte und der Stammplatz bei RB zwischenzeitlich nicht mehr zementiert war. Er ist zusammen mit Yussuf Poulsen der letzte Mohikaner aus grauen Drittliga-Zeiten. Er sagt so schlaue Dinge wie: „Der beste Trainer ist immer der, der mich gerade trainiert.“ RB-Herzlungen-Maschine Diego Demme, 26, über Körperfettwerte, Tücken des Ballbesitzfußballs, Trennungsschmerzen in Sachen Joshua Kimmich und Georg Teigl und unstillbare Gelüste auf die Europapokal-Qualifikations-Fron.