"100 Prozent Trainingsqualität": Hannover 96 besucht neues Vereinssportzentrum (mit Galerie)

Horst Heldt hat sich an eines dieser neuen digitalen Rudergeräte ge­setzt – mit blauen Schlangenlinien auf dem grauen Display, in denen sich der 96-Manager zur eingestellten Krafteinheit bewegen musste. „100 Prozent Trainingsqualität“ spuckte der Computer für Heldt zum Ende aus. Ähnliche Erfolgsmeldungen hätte der Manager sicher auch mal gern bei den Bundesligaspielern.

Aber wir sind hier nicht bei den Profis, sondern im e. V. beim Breitensport. 96 führte am Montag erstmals durch das neue Vereinszentrum an der Stadionbrücke. „Ein Leuchtturmprojekt an einem Super-Standort“, lobt Klubchef Martin Kind, „von außen vermittelt das moderne Gebäude auch überhaupt nicht den Eindruck einer Halle.“

10 Millionen Euro kostet der Neubau laut Kind. Er rechnet vor, „wir haben insgesamt 100 Millionen Euro in die Infrastruktur von 96 investiert“. Entstanden sind über die Jahre die HDI-Arena, das Nachwuchsleistungszentrum und jetzt eben das neue Sportzen­trum.