100 Prozent Zweikampfquote: So stark startet Ihlas Bebou für Hannover 96

96 lag schon fast geschlagen am Boden. 0:1 durch einen Freistoß (52.), zehn Minuten lang schoss Wolfsburg aus allen Lagen aufs Tor. Dann kam der neue 4,5-Millionen-Euro-Mann Ihlas Bebou. Trainer André Breitenreiter stellte vom 4-3-3-System auf 4-4-2 um, dirgierte Bebou und Kenan Karaman auf die Außenpositionen und los ging die Aufholjagd – mit Bebou als Vorlagengeber für das 1:1.

Ihlas Bebou schoss zwölf Tore in der zweiten Liga und bereitete 15 weitere Treffer vor.

Nach einem Schädelbruch, den er im Testspiel der ersten Mannschaft gegen Zürich erlitten hatte, fiel Ihlas Bebou mehrere Wochen aus. Am 15. September debütiert er im Profi-Team beim 1:1 gegen Dynamo Dresden.

Ihlas Bebou wechselte 2011 aus der B-Jugend des VfB Hilden zu Fortuna Düsseldorf. Im April 2013 machte er mit 19 Jahren sein erstes Spiel für die U23 in der Regionalliga West. Dieses Bild zeigt ihn einen Monat später beim Spiel gegen die Sportfreunde Siegen, bei dem ihm zwei Vorlagen gegangen.

Die Karriere von Ihlas Bebou in Bildern

Der 23-Jährige war überrascht, als er seine Zweikampfquote sah: 100 Prozent gewonnen. „Wow“, sagte er. Wow sagte auch 96-Chef Martin Kind: „Er hatte zwei super Situationen. Es ist erst ein Spiel, aber man hat erkannt, dass er schnell ist und gefährlich. Das Tor hat er super vorbereitet.“

Der Ärger mit dem Sprunggelenk weniger Tage nach seiner Verpflichtung ist verflogen. „Alles gut“, sagt Bebou. Zurückhaltend, schüchtern, aber sympathisch – so hatte der frühere 96-Profi Andre Hoffmann ihn beschrieben. In Düsseldorf war alles über Bebou gelaufen. Für Hannover läuft er erst an. „Ein richtiger Bundesligaspieler bin ich jetzt noch nicht“, sagte er bescheiden. Aber: „Ein super Gefühl, das erste Bundesligaspiel zu machen.“ Er möchte „demütig“ bleiben.