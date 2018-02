14 Jahre Nipplegate: Die größten Skandale des Super Bowl

1999: Und plötzlich sprach keiner mehr vom Spiel. Eugene Robinson, Verteidiger der Atlanta Falcons, sorgte vor dem Super Bowl XXXIII in Miami für einen Riesen-Skandal. Im Rotlichtbezirk Miamis bot er in der Nacht vor dem Spiel einen verdeckt ermittelnden Polizisten Oralsex für 40 Dollar an - und wurde verhaftet. Besonders bitter: Der Spieler hatte kurz zuvor von der NFL den Bart-Starr-Award verliehen bekommen. Er wird Spielern mit hohem moralischen Charakter verliehen. Der Titel wurde ihm aberkannt - und der für das Spiel wieder aus der Haft entlassene Robinson verlor mit den Falcons sang- und klanglos mit 19:34 gegen die Denver Broncos.

2013: Licht aus - Der Mercedes Benz Superdome in New Orleans war Austragungsort des Super Bowl XLVII. Nach der Halbzeit des Spiels zwischen den San Francisco 49ers und den Baltimore Ravens verabschiedete sich der Strom in der Arena - für ganze 36 Minuten musste das Spiel unterbrochen werden. Ein Großteil der Beleuchtung wurder außer Gefecht gesetzt.

Im prüden Amerika ein absoluter Skandal. Menschenmassen beschweren sich während der Übertragung beim übertragenden Sender CBS. Was war passiert? Timberlake riss Jackson einen Teil ihres Kostüms nach der gemeinsam gesungenen Textzeile "I’m gonna have you naked by the end of this song" vom Leib. Geplant war allerdings, dass nur das Kleidungsstück abgerissen werden sollte, Timberlake riss jedoch auch den Büstenhalter ab. So war die gepiercte Brustwarze (englisch "nipple") zu sehen - und der "Nipplegate" wurde geboren - und hatte sogar nachhaltige Konsequenzen.