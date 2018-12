17-jähriger Debütant Hanne bester Reckenschütze bei Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen

Die Negativserie der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga hält - auch aufgrund der Verletzungsmisere - weiterhin an. Gegen die Rhein-Neckar Löwen verlor die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega mit 23:29 (12:12) in der von 8324 Zuschauern besuchten Mannheimer SAP Arena ihr bereits fünftes Ligaspiel in Serie, obwohl sich der stark dezimierte Kader vor allem in der ersten Halbzeit teuer verkaufte.

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Löwen jedoch schon früh und vor allem entscheidend absetzen, gaben ihre sichere Führung nicht mehr aus der Hand. Die Recken stehen nach der Niederlage nun auf dem 14. Platz der Bundesliga und verlieren so langsam den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Doch trotz der Niederlage gegen das Mannheimer Spitzenteam gab es aus Reckensicht auch etwas Erfreuliches an diesem Tage zu verbuchen: Neben dem Comeback und Saisondebüt von Torge Johannsen verwandelte der gerade einmal 17-jährige Martin Hanne in seinem ersten Bundesligaspiel fünf von sieben Versuchen und war somit bester Torschütze für die TSV.