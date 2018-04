18 Jahre altes Fußball-Talent aus Frankreich gestorben

Er wurde nur 18 Jahre alt. Der französische Zweitligist AC Le Havre trauert um den Spieler Samba Diop, der am Freitag tot im Haus seiner Eltern aufgefunden wurde. Diop absolvierte in dieser Saison 21 Partien für die Reserve des Vereins, trainierte allerdings mit den Profis und galt als verheißungsvolles Talent. Die Todesursache ist bisher unklar.

Das Spiel zwischen Le Havres Profimannschaft und der von Stade Reimes in der Ligue 2 wurde am Samstag abgesagt, viele Vereine aus der ganzen Welt sprachen dem Verein und der Familie Diops ihr Beileid aus. Und nicht nur in der zweiten, sondern auch in der ersten Liga Frankreichs wird es an diesem Spieltag bei allen Partien eine Schweigeminute für den Verstorbenen geben.