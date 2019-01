TSG Hoffenheim gegen FC Bayern kostenlos live im TV und Online-Stream schauen

Endlich wieder Bundesliga! Mit der Partie 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München am Freitag (20.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) wird die Rückrunde eröffnet.

Die Bayern haben die Chance, den Abstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund schon vor dessen Gastspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig auf drei Punkte und damit signifikant zu verkürzen. „Sechs Punkte sind nicht die Welt“, sagt Nationalspieler Niklas Süle, bis 2017 selbst in Diensten der Hoffenheimer, „jeder weiß, dass wir absolut in der Lage sind, noch Deutscher Meister zu werden.“ Die beiden Teams werden am Freitag als erste in das umbenannte Stadion von Sinsheim einlaufen. Die ehemalige WIRSOL Rhein-Neckar-Arena heißt ab sofort PreZero-Arena. Diese „Partnerschaft zu äußerst attraktiven Bedingungen“, so TSG-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich am Donnerstag im Kicker, ist auf fünf Jahre angelegt und wird den Kraichgauern pro Saison künftig 4,5 Mio. Euro in die Kassen spülen.

Die Pressestimmen zum Bundesliga-Auftakt des FC Bayern gegen Hoffenheim Schiedsrichter Bastian Dankert beim Videobeweis mit Bayerns Franck Ribéry, der den Elfmeter herausgeholt hat. ©

Anzeige

Für einen bei den Hoffenheimern ist es das erste von 17 Abschiedsspielen. Coach Julian Nagelsmann (31) wird am Saisonende zu RB Leipzig wechseln. Der jüngste Bundesliga-Trainer aller Zeiten gibt sich hoch motiviert. „Viel mehr Motivation und Tatendrang als ich kann man nicht versprühen“, sagte der gebürtige Bayer in der Pressekonferenz zum Spiel (Mittwoch), „sonst wird es ungesund. Es geht für mich darum, den perfekten Abschied abzuliefern, ich habe diesem Verein viel zu verdanken.“ Perfekt zum Auftakt der Nagelsmann-Abschiedstournee wäre sicherlich der dritte Heimsieg in Folge gegen den FC Bayern. Nach dem 1:0 in der Saison 2016/2017 und dem 2:0 im Vorjahr träumt man in Sinsheim vom Hattrick gegen den Branchenriesen. Gegen keinen anderen Bundesliga-Gegner verloren die Bayern die letzten beiden Auswärtsspiele. Drei Auswärtspleiten in Folge gab es für die Münchner seit 2000 allerdings nur auf Schalke. Die Hoffenheimer brauchen ebenso wie die Bayern diesen Sieg zum Auftakt. Ihr Start-Programm mit vier Teams aus den Top sechs in den ersten sieben Rückrundenspielen – nach den Münchnern folgen Borussia Dortmund, Leipzig und Frankfurt – hat es in sich. Deshalb fordert Nagelsmann klar: „Mit einem Sieg kommen wir in einen guten Flow. Wenn nicht ist der Zug aber noch nicht abgefahren.“ Bei den Münchnern ist kein Spieler direkt von einer Gelbsperre bedroht, bei 1899 könnte es Pavel Kaderabek erwischen. Die Partie kann wieder ein Privat-Duell zwischen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und TSG-Torhüter Oliver Baumann werden. Gegen den früheren U21-Nationaltorhüter erzielte der polnische Angreifer schon 14 Bundesliga-Tore.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Wie sehe ich das Spiel 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München live im TV?

1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München wird am Freitag live im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich am ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der PreZero-Arena in Sinsheim. Reporter ist Robby Hunke.

Wird 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München live im Free-TV übertragen?

Ja! Das ZDF überträgt 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München ab 20.15 Uhr live im Free-TV. Reporter ist Bela Rethy.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Aber: Kunden des Streamingdienstes Amazon-Prime können den Eurosport-Player ebenfalls abonnieren und die Partie somit von jedem Smart-TV verfolgen.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja, das ZDF zeigt 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München auch im kostenlosen Livestream auf seiner Homepage und in seiner Mediathek.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?