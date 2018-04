1899 Hoffenheim gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Stürmt Hoffenheim doch noch in die Champions League? Die Kraichgauer können mit einem Sieg in der Partie 1899 Hoffenheim gegen Hannover 96 am Freitag (20.30 Uhr / l ive im SPORTBUZZER -Ticker ) am 32. Spieltag zumindest vorübergehend auf Rang vier springen.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (30) präsentierte sich in den letzten Wochen in beeindruckender Form, erzielte in den letzten vier Spielen gegen Köln, in Frankfurt, gegen Hamburg und in Leipzig 14 Tore. Überragender Knipser bei den „Nagelsmännern“ ist Mark Uth, der im Sommer zum FC Schalke wechseln wird, mit 14 Saisontreffern. Um den Angreifer und auch den im Winter zum FC Bayern gewechselten Sandro Wagner zu ersetzen, hat Hoffenheim ein Auge auf FCA-Stürmer Alfred Finnbogason (29) geworfen. Der Isländer würde die TSG aber mehr als zwölf Millionen Euro kosten. Für den zwölfmaligen Torschützen der Augsburger wäre die Aussicht auf die Champions League sicher ein Argument. „Jeder Spieler will doch international spielen“, sagte Finnbogason der Fußball BILD (Donnerstagsausgabe), „ich habe in Augsburg gesehen, wie viel das bedeutet. Das sind internationale Partien, das will ich auch.“