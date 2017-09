Hoffenheim gegen Hertha BSC live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Aufatmen beim Bundesliga-TV-Anbieter Eurosport. Die dritte Exklusiv-Übertragung eines Bundesliga-Spiels verlief nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa am Freitagabend mit der Partie Hannover 96 – Hamburger SV (2:0) offenbar reibungslos. Zuvor hatte es bei den Spielen 1. FC Köln – Hamburger SV (1:3) und HSV – RB Leipzig (0:2) massive, technische Pannen gegeben. Teilweise kam es zu kompletten System-Ausfällen. „Wir freuen uns sehr, dass die Fans das heutige Spiel im Eurosport Player genießen konnten. Unsere Kommentatoren und unsere Produktion sind bei den Fans gut angekommen“, hieß es dazu in einer Eurosport-Mitteilung am Freitagabend.

Am Sonntag (13.30 Uhr) wartet mit dem Spiel 1899 Hoffenheim – Hertha BSC (live im SPORTBUZZER-Ticker) die erste Mittagspartie auf den Sender. Es ist das Duell zweier Europa-League-Klubs. 1899 Hoffenheim spielte am Donnerstag gegen den SC Braga und verlor sein internationales Debüt in einer Gruppenphase mit 1:2. Hertha BSC trotzte vor heimischem Publikum Athletic Bilbao ein 0:0 ab.

Wirklich angespannt wirkte 1899-Trainer Julian Nagelsmann (30) vor dem dritten BL-Heimspiel dieser Saison (2 Siege) gegen die Berliner trotzdem nicht. „Ich bin erst um 4 Uhr eingeschlafen. Aber ich habe ,Nivea Kickfresh‘ drauf. Das habe ich in der Werbung beim Jogi gesehen und dann sofort gekauft“, witzelte Nagelsmann am Freitag in der Pressekonferenz zum Spiel. Ob der Bundestrainer – Stammgast in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena – am Sonntag wieder auf der Tribüne sitzt, ist noch unklar. Dafür wird Mark Uth, Doppel-Torschütze beim 2:0 gegen den FC Bayern, nach einer Pause gegen Braga wieder stürmen. Fraglich ist dagegen der Einsatz von Abwehr-Haudegen Ermin Bicakcic. Er hatte sich gegen Braga das Knie verdreht.

Hertha BSC will Hoffenheim nach Bekunden von Coach Pal Dardai „weh tun“. Der Ungar will die Mannschaft in Sinsheim „auf zwei oder drei Positionen umstellen.“ Dazu gehört die Torhüterposition. Rune Jarstein wird für Europacup-Keeper Thomas Kraft zwischen die Pfosten zurückkehren. Auch Mathew Leckie wird wieder in der Anfangsformation stehen. Ondrej Duda wird trotz guter Ansätze gegen Braga wohl wieder von der Bank kommen. Bis auf die langzeitverletzten Davie Selke und Julian Schieber sind bei den Berlinern alle Spieler einsatzbereit.

​Wie sehe ich das Spiel 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC im TV?

Das Heimspiel von 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Kommentator ist Marco Hagemann. Experte in Sinsheim an der Seite von Moderator Jan Henkel: Matthias Sammer.

​Wird 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es am Sonntag ab 21.45 Uhr in den dritten Programmen der ARD.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 13.15 Uhr.

